Для вопросов и жалоб тюменцев департамент здравоохранения запустил горячую линию. Фото: «КП».

Департамент здравоохранения Тюменской области запустил для населения горячую линию. Операторы отвечают на вопросы и принимают устные обращения, сообщает медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ).

На вопросы информационного характера звонящим отвечают сразу, на обработку жалоб и предложений уходит чуть больше времени.

— Чаще всего для разрешения жалобы нужны персональные данные человека, и если заявитель готов их предоставить, операторы вместе с ответственными сотрудниками медорганизации находят решение конфликтной ситуации и вновь связываются с пациентом, — пояснили в пресс-службе МИАЦ.

Операторам горячей линии можно задать любые вопросы, касающиеся сферы здравоохранения региона. Звонки принимают по номеру: 8 (800) 250-30-91, 8(3452)68-45-65. С понедельника по четверг линия работает с 08:00 до 20:00, в пятницу — с 08:00 до 19:00.

Ответы на часто задаваемые вопросы о здравоохранении тюменцы могут найти на сайте medinfo72.ru, там же размещена схема распределения пациентов при экстренной госпитализации.