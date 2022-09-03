Новинки и классика. Что приготовили тюменские театры и музеи в сентябре. Фото: «КП».

Осенний театральный сезон сегодня в Тюменском драматическом театре откроет мюзикл «Семейка Аддамс», а в середине сентября в этом театре состоится премьера «Дома Бернарды Альбы» по произведению Федерико Гарсиа Лорки, пишет издание «Аргументы и Факты — Тюмень».

Тюменская филармония 15 сентября приглашает послушать русскую классику. Дирижировать будет новый художественный руководитель — Юрий Медяник. Для зрителей приготовили произведения Римского-Корсакова, Мусоргского и Лядова в авторском прочтении.

В музейном комплексе имени Словцова 9 сентября откроют выставку «Три эпохи Марка Шагала» — это ретроспектива ключевых событий на пути художника. Там представлены его работы по мотивам Николая Гоголя и иллюстрации к Библии.

Театр кукол в новой программе 9 сентября покажет спектакль «Про умную собачку Соню», а молодежный театр «Ангажемент» 23 сентября — комедию «Косые угодники» по пьесе Дамира Салимзянова. Кроме того, «Ангажемент» готовит премьеру — семейный спектакль по повести Владислава Крапивина.