«Некоторые так выражают боль». Тюменский психолог — о хейтерах в комментариях. Фото: «КП».

Негативные комментарии в интернете — самый простой способ избавиться от напряжения как физического, так и эмоционального. Причем сделать это можно безнаказанно, рассказывает психолог Мария Сохненко.

По ее словам, многие пользователи оставляют гневные комментарии с фейковых аккаунтов, так что им удается сохранить анонимность.

— Такой человек не умеет регулировать собственные эмоции другими способами, может только «вылить» их на кого-то. У пользователя отсутствует экологичная возможность быть услышанным: в обычной жизни ему страшно выражать свое мнение, нет подтверждений со стороны, что это мнение уважают, — цитирует психолога «Тюменская область сегодня».

Как отмечает специалист, причиной может стать плохое воспитание, а также желание изменить мир под себя.

— Некоторые так выражают собственную боль, которая не прожита в душе, — рассказала психолог.

По мнению Марии Сохненко, любители оставлять негативные комментарии не ценят себя и свои достижения, и чтобы избежать чувства вины и стыда, такие люди принижают других.