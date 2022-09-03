Сегодня состоится первый матч «Рубина» в новом сезоне ВХЛ. Фото: ХК «Рубин».

Сегодня тюменский клуб «Рубин» начинает новый сезон в Высшей хоккейной лиге. В прошлом году команда второй раз за свою историю смогла выиграть титул чемпиона.

— Каждый сезон — это новый вызов. Тем более, наша команда основательно поменяла состав, — рассказал изданию «Вслух.ру» главный тренер «Рубина» Денис Ячменев.

С прошлого сезона в команде остались: Егор Назаров, Алексей Щетилин, Дмитрий Лютов, Денис Давыдов, Никита Мокин, Александр Федотов, Илья Колганов, Никита Брютов, Николай Владимиров, Егор Егоров, Роман Чемерикин и капитан Александр Осипов.

Сегодня в 17:00 состоится матч-открытие нового сезона «PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Играют победитель Кубка Петрова и обладатель Кубка Шелкового пути. 5 сентября «Рубин» сразится с «Ростовом», 7 сентября — с воронежским «Бураном». Билеты уже есть в продаже.

На следующей неделе новый сезон начнет футбольный клуб «Тюмень». Одноименный МФК же уже провел предсезонный домашний турнир.