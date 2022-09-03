Театральный центр «Космос» создаст инсталляцию по комиксу «Бежать Нельзя Остаться». Фото: МТЦ «Космос».

Молодежный театральный центр «Космос» готовит инсталляцию «Бежать Нельзя Остаться» на основе одноименного комикса. Тюменцам предлагают поделиться своими историями.

«Бежать Нельзя Остаться» объединит истории людей, которые когда-то покинули свою страну и стали жить в России.

— Проблема вынужденного переселения и адаптация человека к новой для него культуре — важная тема последних десятилетий. Россия — страна мультикультурная, мультинациональная и мультиконфессиональная, поэтому вопросы совместной жизни важны и требуют внимания и понимания, — рассказал руководитель театрального центра Александр Крестьянинов «Моему порталу».

Режиссерами станут Ангелина Мигранова и Родион Сабиров, основатели и руководители камерного театра «Театр.Акт» в Казани. Этим летом они уже проводили в Тюмени «Лабораторию о театре как ритуале», их спектакли неоднократно номинировали на «Золотую маску».

Отправить свою историю для спектакля можно анонимно через гугл-форму в группе «Космоса», анкеты принимают до 10 сентября.

«Бежать Нельзя Остаться» — комикс про семерых реально существующих людей, которые вынужденно переехали в Россию. Комикс издало Агентство ООН по делам беженцев в РФ.