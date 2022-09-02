В Тюмени 19-летний водитель без прав в пятый раз попался полиции за последние три месяца Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени пять раз задержали 19-летнего водителя, который ездит без прав, за последние три месяца. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, молодой человек 6 раз сдавал экзамен ГИБДД, но каждый раз его проваливал.

На отечественной легковушке работает в службе доставки еды. Сегодня, 2 сентября 2022, его в очередной раз «оформили» за управление транспортом без водительского удостоверения. Автомобиль задержали.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», под Тюменью водитель фуры «заправился» алкоголем на стоянке, а потом вспомнил, что нужно ехать дальше.