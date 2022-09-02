Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 сентября 2022 увеличилось на 1072 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 сентября 2022 года увеличилось на 1 072 человека, включая 136 детей. Таким образом, общее число подхвативших ковид с начала пандемии составило 210 392 человека.

За сутки от короны вылечились 783 человека, на искусственной вентиляции легких находятся три пациента, а под медицинским наблюдением – 8 335 человек.

Для больных ковидом развернуто 160 коек, свободный коечный фонд составляет 17,5%. За сутки проведено 4 896 лабораторных исследований (всего 4 236 456). Полный курс вакцинации прошли 1 138 904 человека, первый компонент поставили 1 307 580 человек.