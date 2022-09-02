Ипотека от банка Уралсиб теперь доступна на сайте Циан Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Возможность подачи заявки на ипотечный кредит Уралсиба появилась в сервисе Циан.Ипотека. Клиенты могут подобрать объект недвижимости на сайте cian.ru, заполнить анкету на ипотеку и предварительно рассчитать параметры кредита без перехода на сайт банка. При выборе предложения Уралсиб заявка отправляется в банк, и с клиентом связывается сотрудник банка для принятия решения по заявке.

Банк Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ банка составляет 9,89% годовых, в рамках программы «Ипотека с господдержкой» – 6,49% годовых, программы «Ипотека для семей с детьми» – 5,69% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 августа 2022 года насчитывает 219 точек продаж, 1 440 банкоматов и 304 платежных терминала.

Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – это единое технологическое решение для банков-партнеров.