В Тюмени рабочий переломал ребра, когда его придавило вращающейся трубой Фото: Татьяна Коркина

Сотрудник тюменской компании ООО «САМПЛЕКС» 10 августа в 9 утра получил тяжелые травмы во время работы на линии загонки труб, сообщили в государственной инспекции труда Тюменской области.

Когда мужчина контролировал движение вращающейся трубы, он коснулся её кистью руки, в связи с чем ту затянуло между трубой и роликовой опорой. Мужчина закричал, и на шум прибежал мастер, который быстренько отключил питание линии. На крик прибежал и бригадир, поручивший машинисту башенного крана поднять трубу, которая придавила пострадавшего.

Пострадавший получил переломы ребер, закрытую травму грудной клетки и ссадины. Позже, во время расследования, стало известно, что ЧП произошло из-за плохой организации производства работ.

Руководство не проконтролировало выполнение работ и соблюдение трудовой дисциплины. Работодателя могут привлечь к административной ответственности.