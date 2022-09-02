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Происшествия2 сентября 2022 7:50

Под Тюменью водитель фуры «заправился» алкоголем на стоянке, а потом вспомнил, что нужно ехать дальше

На него составили административный протокол
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Под Тюменью водитель фуры «заправился» алкоголем на стоянке

Под Тюменью водитель фуры «заправился» алкоголем на стоянке

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени инспекторы полка ДПС ГИБДД задержали 56-летнего водителя большегруза «Скания», который пил с самого утра. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, пьяного водителя поймали на 178-м километре федеральной автодороги Курган – Тюмень под Тюменью.

Показания алкотестера у водителя составили 1,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина «заправлялся» алкоголем на стоянке, а потом вспомнил, что нужно ехать дальше, чтобы догрузить фуру.

Известно, что мужчина ехал по маршруту Челябинск – Когалым.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени пьяный водитель заставил гнаться за собой четыре наряда гаишников. Мужчина игнорировал требования полицейских.