В Тюмени упекли в СИЗО двух парней, планировавших взорвать взрывчатку в лесу возле ТЭЦ-2

Тюмени упекли в СИЗО двух парней, планировавших взорвать взрывчатку в лесу возле ТЭЦ-2 Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Безработных тюменцев – 24-летнего Кирилла и 23-летнего Дениза – отправили в СИЗО до 29 октября 2022 года. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, молодые люди обвиняются в изготовлении самодельного взрывчатого вещества.

По данным материалов уголовного дела, 30 августа 2022 года обвиняемые изготовили дома самодельную взрывчатку. Вечером этого же дня они отправились в районе ТЭЦ-2, чтобы найти подходящее место в лесу для взрыва. Правда, сделать им это не удалось: полиция их сразу же задержала. С собой у них была взрывчатка массой 312,13 грамма и два детонатора.

Расследование уголовного дела продолжается.