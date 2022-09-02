Жителя Ишима, напавшего ради денег на девочку-подростка, приговорили к трем годам колонии Фото: Татьяна Коркина

Три года исправительной колонии общего режима «заработал» 47-летний житель Ишима Олег К., который признан виновным в грабеже с применением насилия, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По данным ведомства, пьяный на тот момент Олег решил съездить за опохмелкой, но денег на алкоголь у него не было. Чтобы разжиться ими, около 21 часа в селе Стрехнино он решил ограбить девушку, стоявшую на автобусной остановке. Мужчина подкрался к ней, схватил за шею и попытался отобрать сумку. К счастью, девушка смогла отбиться от налетчика и убежать. Заплаканная, она забежала в ближайший магазин и попросила продавца позвонить отчиму.

Однако сумку преступник все-таки отобрал. В ней лежали расческа, флакон туалетной воды, губная помада, конфеты и заколки. Ущерб от действий налетчика составил 375 рублей. Отчим девушки приехал за ней, а позже полиция задержала горе-Олега.