Тюменских школьников накормят в столовках мороженым, чахохбили из курицы, кашей с маком и тефтелями с брусничным соусом

Фото: КШП Центральный

С нового учебного года тюменских школьников будут кормить чахохбили из курицы с рисом, бутербродами с сыром и мороженым, но не только. Все блюда выбирали в новое меню сами ребята во время большой дегустации с участием ресторатора Саши Бельковича. Каждый дегустатор смог написать отзыв на попробованную еду и поставить оценку.

Лидерами общественного мнения стали классические каши с маком, абрикосовым и вишневым соусами, сладковатым апельсиновым маслом и соленым маслом с травами. Также в меню: морковка с сахаром, ленивые голубцы, плов, бефстроганов, творожная запеканка, омлет, гречка с овощами, картофельное пюре, макароны с томатами, мясные тефтели с брусничным соусом, фруктовые кисели, витаминизированное молоко с шоколадом и клубникой, яблочный напиток, чай с апельсинами, какао с зефиром, питьевые йогурты с черникой и другие блюда и напитки.

По словам руководителя направления по развитию комбината школьного питания Матвея Баженова, меню нового учебного года ориентировано на фактические предпочтения школьников.

– Комбинат нацелен на привлечение детей в школьные столовые и полноценное питание ребят, сокращение их походов в магазины «у школы» за чипсами и газировкой, поэтому внимательно следит за тем, что интересно современному ребенку, а также работает над линейкой полезных продуктов и перекусов, – подчеркнул он.