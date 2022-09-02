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Происшествия2 сентября 2022 5:15

Жительницу Тобольска, зарубившую топором мужа и выбросившую его труп в подвал, отправили в СИЗО

Там она пробудет до 20 сентября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Подвал, в котором женщина спрятала тело мужа

Подвал, в котором женщина спрятала тело мужа

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тобольский районный суд отправил в СИЗО до 20 сентября 2022 года обвиняемую в убийстве мужа 56-летнюю Любовь А., сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Первое судебное заседание назначено на 12 сентября.

Дом, где произошло убийство

Дом, где произошло убийство

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Топор - орудие убийства

Топор - орудие убийства

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

По данным следствия, 17 июня 2022 года в частном доме, расположенном в селе Верхние Аремзяны на улице Менделеева, женщина зарубила топором мужа. После этого она спустила тело в погреб и засыпала его землей. Спустя три дня об исчезновении мужчины заявила его сестра. Когда следователи приехали домой к обвиняемой, они нашли тело убитого с рублеными ранами головы.