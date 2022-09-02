В Тюмени пассажир стащил сумку у таксиста с золотым кольцом и 500 рублями Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело против 42-летнего мужчины, который подозревается в краже сумки с личными вещами у 20-летнего таксиста. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, с сообщением о хищении сумки молодой человек обратился в городской отдел полиции № 3. После выполнения заказа парень обнаружил пропажу своих вещей, которые лежали на заднем сиденье машины.

Полицейские быстро установили личность похитителя и задержали его. По словам мужчины, он увидел сумку и решил её забрать. По окончании поездки он схватил чужую вещь и быстренько покинул автомобиль. В сумке находились золотое кольцо и наличка в размере 500 рублей. Все похищенное тут же отдали таксисту.

Теперь позарившемуся на чужое мужчине может грозить до двух лет тюрьмы. Фигуранта отпустили под обязательство о явке.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что у тюменца на вокзале украли сумку с важным содержимым.