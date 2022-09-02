В Тюмени в схему движения автобуса №157 включили новую остановку «Детская поликлиника №2» Фото: Татьяна Коркина

Новую остановку «Детская поликлиника № 2» включили в схему движения маршрута автобуса № 157 сообщением «Завод медоборудования – с/о Автомобилист-2» в прямом направлении. По данным МКУ «Тюменьгортранс», изменения вступят в силу уже с 10 сентября 2022 года.

Расписание автобуса можно посмотреть в разделе «Расписание» на сайте, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что из Криводанова в Тюмень и обратно запустили дополнительный автобусный рейс с 1 сентября 2022 года.