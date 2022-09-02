В центре Тюмени 2 сентября 2022 года погаснут сразу пять светофоров аж на 12 часов

В центре Тюмени 2 сентября 2022 погаснут сразу пять светофоров аж на 12 часов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 2 сентября 2022 года, в центре Тюмени погаснут сразу пять светофоров. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми отключениями на электросетях.

Все светофоры погаснут ровно на 12 часов – с 8 утра до 20 часов вечера на следующих перекрестках:

- ул. Харьковская – ул. Елизарова;

- ул. Молодежная – ул. Самарцева;

- ул. Самарцева – ул. Южная;

- ул. Харьковская – ул. Холодильная;

- ул. Харьковская – ул. Минская.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.