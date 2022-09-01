Путин наградил ТВВИКУ орденом Кутузова за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров

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Указом президента РФ Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала А. И. Прошлякова награждено орденом Кутузова за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, сегодня, 1 сентября, состоялась торжественная церемония награждения.

Во время церемонии замминистра обороны РФ Тимур Иванов прикрепил к боевому знамени единственного в России военно-учебного заведения орден Кутузова.

Напомним, за годы своего существования ТВВИКУ подготовил свыше 16 тысяч офицеров, пятеро из которых удостоены звания Героя России (один из них – Рустам Сайфуллин, который проявил мужество и героизм во время специальной военной операции), трое – звания Героя Советского Союза. Ещё 97 выпускников ТВВИКУ стали генералами в Вооруженных силах и силовых ведомствах страны.