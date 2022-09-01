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Происшествия1 сентября 2022 12:20

В Тюмени 19-летний парень без водительских прав пытался скрыться от полицейского и дерзил ему

На него составили административные протоколы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени 19-летний парень без водительских прав пытался скрыться от полицейского и дерзил ему

В Тюмени 19-летний парень без водительских прав пытался скрыться от полицейского и дерзил ему

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции задержали сегодня, 1 сентября, около школы № 67 девятнадцатилетнего тюменца на тонированном вкруговую автомобиле. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, юноша пытался скрыться от полицейского и дерзил ему в ответ. Оказалось, что у парня просто нет водительских прав, из-за чего он испугался ответственности.

За нарушение правил дорожного движения на парня составили административные материалы, машину эвакуировали на спецстоянку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что отлетевшая на тротуар BMW сбила девушку, стоявшую на перекрестке. Обстоятельства ДТП выясняются.