Число заболевших коронавирусом на 1 сентября 2022 года увеличилось на 1058 человек

Число заболевших коронавирусом на 1 сентября 2022 увеличилось на 1058 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 1 сентября 2022 года увеличилось на 1058 человек, включая 144 ребенка. Таким образом, общее число заразившихся короной с начала пандемии, составило 209 320 человек.

За сутки от ковида излечились 507 человек. Три человека находятся на искусственной вентиляции легких, под медицинским наблюдением остаются 7914 человек. Для больных развернуто 150 коек, свободный коечный фонд составляет 19,3%.

За сутки провели 6115 лабораторных исследований (всего 4 231 764 человека). Вакциной против коронавируса привито 1 306 031 человек, полный курс прошли 1 138 303 человека.