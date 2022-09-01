Житель Тюменской области собирался передавать ВСУ информацию о местонахождении российских войск Фото: Татьяна Коркина

Житель Тюменской области, гражданин Украины, подозревается в шпионаже, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по региону. Мужчина планировал собирать и передавать ВСУ информацию о местонахождении российских войск. Но уголовное дело против него заводить не стали, так как не было на то оснований. Ему вынесли предупреждение о недопустимости таких действий и вынесли официальное предостережение.

По словам экспертов, этот мужчина и его окружение останутся в поле зрения ФСБ.

– Наши воины на передовой отстаивают право россиян на свободу, безопасность и жизнь. Внутри страны все диверсанты будут выявлены и преданы закону. Оперативники ФСБ всегда работают на опережение, – отмечают спикеры.