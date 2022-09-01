В Тюмени отлетевшая на тротуар BMW сбила девушку, стоявшую на перекрестке

В Тюмени отлетевшая на тротуар BMW и сбила девушку, стоящую на остановке Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сегодня, 1 сентября, произошло ДТП на перекрестке ул. Ленина и Челюскинцев. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, здесь столкнулись автомобили BMW и «Ниссан-Мурано» из-за нарушения очередности проезда перекрестков.

Ранены два человека Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Известно, что «бэху» отбросила на тротуар, где стояла девушка-пешеход. Из-за аварии она получила ранения.

Кроме того, травмы получила 10-летняя пассажирка «Ниссана». Все обстоятельства ДТП выясняются.