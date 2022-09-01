Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2022 8:22

В Тюмени супруг два года лупил жену и выгонял её на мороз без верхней одежды

Дело направлено в суд
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени супруг два года лупил супругу и выгонял её на мороз без верхней одежды

В Тюмени супруг два года лупил супругу и выгонял её на мороз без верхней одежды

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени прокуратура Ленинского округа направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, который обвиняется в истязании. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с апреля 2020 года по февраль 2022-го мужчина «причинял физическую боль и психические страдания» своей супруге. Грубо говоря, избивал её и выгонял ночью на мороз без верхней одежды. Такое поведение супруга не ускользнуло от глаз соседей, которые и сообщили полицию.

Теперь извергу грозит до трех лет тюрьмы, принудительные работы на срок до трех лет либо ограничение свободы.