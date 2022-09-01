Власти Тюменской области прокомментировали запрет на использование мобильников на уроках в школах

Фото: из архива КП

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер прокомментировал запрет Министерства просвещения РФ о запрете использования мобильных телефонов в школах. По его словам, это решение в регионе будут ответственно реализовывать.

– Мы долго дискутировали, обсуждали, это действительно отвлекает от занятий, – подчернул Райдер.

Правда, гаджеты активно используются и в учебных целях. Например, тогда, когда педагогам нужно использовать мобильники и планшеты для подбора материалов. В таком случае использование гаджетов допустимо, но в собственных целях – нет.

– Я уверен, решение будет поддержано всеми родителями, – отметил Алексей Райдер.