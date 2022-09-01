Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил школьников и их родителей с 1 сентября

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил школьников Тюменской области и их родителей с началом нового учебного года. По словам главы региона, последние несколько лет у нас активно строятся современные школы, что является приоритетной задачей для властей. В 2022 году также запустили центр «Новое поколение», который является аналогом знаменитого «Сириуса».

– Одаренные дети смогут развивать свои таланты и развивать творческий потенциал, – сообщил губернатор.

Напомним, в 2022 году в Тюменской области сядут за парты более 26,5 тысячи первоклашек. А вот и поздравление Александра Моора, к которому мы, конечно же, присоединяемся! В добрый путь!