В Тюмени пенсионерка поверила липовой дочери и перевела ей сотню тысяч рублей

Фото: скриншот с видео

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против 76-летней пенсионерки, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Женщина обратилась в отдел полиции № 4 УМВД России по Тюмени с соответствующим заявлением.

Установлено, что пенсионерке на домашний телефон позвонила неизвестная девушка, которая представилась дочерью и слёзно просила о помощи. Потом «дочь» передала трубку другой женщине, которая представилась сотрудником полиции. По ее словам, «дочь» стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Чтобы замять вопрос, пенсионерке предложили передать деньги курьеру (а это 100 тысяч рублей!), что она и сделала. К слову, вся сумма, которую пенсионерка пожертвовала мошенникам, – это все сбережения женщины.

Полицейские в очередной раз напоминают тюменцам, что ни в коем случае нельзя слушать неизвестных людей и получать от них инструкции по переводу денег. Сначала перепроверьте информацию и только потом действуйте.