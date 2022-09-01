В Тюмени за парты 1 сентября 2022 года сядут более 132 тысяч школьников, 15 из которых - первоклассники Фото: Тюмень - наш дом

Более 132 тысяч школьников, гимназистов и лицеистов сядут сегодня, 1 сентября 2022 года, за парты в городских школах. Это больше на 8 тысяч человек, чем в 2021 году. В их числе 15 тысяч первоклассников, которые впервые придут сегодня в школы, сообщили в департаменте образования администрации Тюмени.

Впервые в этом году праздничные мероприятия начнутся с торжественного поднятия государственного флага России. Чтобы реализовать эту общественную инициативу, закрепленной рекомендациями Минпросвещения РФ, в школах установили флагштоки, подготовили государственную символику и сформировали знамённые группы школьников. Отныне российский флаг будут поднимать каждую учебную неделю.

С учениками сегодня, 1 сентября, встретятся более 5 тысяч педагогов, которые поговорят с ребятами на классных часах о малой родине. В числе тем, которые учителя поднимут в разговоре с ребятами, «Тюменская область – земля больших людей», «Я живу в Тюменской области», «Родина – место силы» и многие другие.

«Комсомольская правда» – Тюмень» поздравляет школьников с 1 сентября и желает всем успешно грызть гранит науки!