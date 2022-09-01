В Тюмени полтора месяца ищут без вести пропавшего Александра Мелкова, ушедшего из дома в селе Луговое

В Тюмени полтора месяца ищут без вести пропавшего Александра Мелкова, ушедшего из дома в селе Лугоое Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени полтора месяца ищут 34-летнего без вести пропавшего Александра Александровича Мелкова (1988 г. р.), сообщили в поисковом отряде «Белая сова – Тюмень». Мужчина 18 июля 2022 года ушел из дома в селе Луговое Тюменского района и до настоящего времени не вернулся.

Предположительно, Александр был одет в синюю джинсовку, бело-серую толстовку с капюшоном и синие джинсы.

Приметы: на вид 35 лет, рост 175 – 180 см, худощавого телосложения, карие глаза.

Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Саши, просьба позвонить по телефонам:

- 02/102 (полиция);

- 8 (3452) 79-41-09 (дежурная часть отдела полиции № 4 г. Тюмени);

- 8-932-32-39-911 (волонтеры поискового отряда «Белая сова – Тюмень».