Полпред РФ в УрФО Владимир Якушев пожелал школьникам яркого и интересного нового учебного года

Фото: http://uralfo.gov.ru/

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил школьников с Днем знаний, 1 сентября. По словам полпреда, День знаний «наполнен надеждами и планами, волнением и радостью». В этот день взрослые на мгновение возвращаются в детство, а дети становятся чуточку старше

– В регионах Уральского федерального округа за парты сядут более полутора миллионов школьников. Их будущее зависит от нас. В наших силах создать условия, в которых каждый ребёнок сможет реализовать себя, – отметил в своем поздравлении Владимир Якушев.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО подчеркнул, что в округе активно строят школы, внедряют новые технологии в обучении и открывают современные образовательные центры «Точки роста». Благодаря новой инфраструктуре школяры получают возможность развивать творческие навыки и воплощать идеи и проекты.

Однако главная роль принадлежит педагогам, которые дают детям знания и помогают определиться с выбором будущего пути. Владимир Якушев пожелал ребятам яркого и интересного нового учебного года, который будет насыщен знаниями, впечатлениями и добрыми эмоциями.