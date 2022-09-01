В Тюмени 29-летнего парня упекли на 8 лет в тюрьму за распространение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего тюменца, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном в интернете, по предварительному сговору в значительном и крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры Тюменской области, 7 декабря 2021 года молодой человек поехал в лес, чтобы забрать наркотики из тайника. После этого его автомобиль остановили полицейские и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области на Велижанском тракте.

Во время досмотра у мужчины забрали мобильник, в котором обнаружили переписку по сбыту наркотиков. А в автомобиле у него нашли сверток с наркотиками. Свою вину парень полностью признал и сам указал места тайников с наркотиками.

Наркодилеру назначили 8 лет колонии строгого режима, но пока приговор в законную силу не вступил.