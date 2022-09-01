В Тюмени троицу, распространявшую наркотики по тайникам-закладкам, отправят под суд Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение в отношении трех участников группы, которая распространяла наркотики. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, все трое обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном в интернете, в крупном размере, организованной группой.

Следствие выяснило, что в 2021 году троица создала преступную группу, которая сбывала наркотики на территории Тюмени. Организаторы группы распределили роли участников так, что после получения крупной партии наркоты, соучастники группировки фасовали и раскладывали запрещенные вещества по тайникам-закладкам для потребителей.

Однако в ноябре 2021 года участников группировки поймали полицейские, из незаконного оборота изъято более 340 граммов наркотиков. Всех участников упекли под стражу, им предъявлено обвинение.

Отныне всем троим грозит от 10 до 20 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в течении 20 лет. Плюсом идет штраф в размере до 1 млн рублей или штраф в размере зарплаты или другого дохода за период 5 лет.