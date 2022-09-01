Депутат Госдумы Александр Ремезков подарил первоклассникам тюменской школы № 72 350 канцелярских наборов

Фото: https://remezkov.ru/

Депутат Государственной думы Александр Ремезков сделал царский подарок 350 первоклассникам тюменской школы № 72. К новому учебному году помощники Ремезкова на тожественной линейке подарили детям, впервые пришедшим в 12 классов школы, канцелярские наборы.

По словам самого депутата, в 2022 году из федерального центра регионы получили значительные деньги на строительство, ремонт и оснащение школ, а также на покупку учебного оборудования и на поддержку педагогов и семей с детьми школьного возраста. Каждый депутат в своем избирательном округе постарался внести личный вклад в большую работу.

– Новые горизонты открываются для тех, кто поднимается на более высокую ступеньку знаний. От всего сердца желаю вам, дорогие ребята, получить глубокие знания, развить свои таланты, вместе с друзьями совершить множество добрых и полезных дел, – подчеркнул Александр Ремезков.

Депутат выразил уверенность, что новый учебный год позволит усвоить уроки подлинного патриотизма и научиться беречь мир и согласие.