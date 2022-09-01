Погода в Тюмени 1 сентября 2022 года: жару сменит небольшой дождь с грозой

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В Тюмени сегодня, 1 сентября 2022 года, ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах туман, ветер от северо-восточного до юго-западного, с переходом на северо-западный, 4 – 9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов.

Днём местами небольшой дождь с грозой, ветер северо-восточный, восточный, 5 – 10 м/с, порывы местами до 14 м/с, температура воздуха понизится до +21…+26 градусов, местами до +16…+21.

По народному календарю 1 сентября (19 августа по старому стилю) день Феклы Свекольницы, одной из Газских великомучениц, пострадавших за веру в 304 – 306 годах. Крестьяне на Руси в этот день убирали свеклу, причем и красную, и белую. Однако красную ценили больше, в частности за целебные свойства. Из свеклы готовили разные блюда, в том числе супы – ботвинью и борщ. А ещё подмечали погоду: если ветер дул южный, то будет большой урожай овса.

«Комсомольская правда» – Тюмень» поздравляет всех школьников с 1 сентября! Учитесь, учитесь и ещё раз учитесь!