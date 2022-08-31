В Тюмень вертолетом доставили жителя Новой Заимки, сломавшего позвоночник и ребра из-за падения с крыши на мотоблок Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Вертолет малой авиации доставил жителя села Новая Заимка в заводоуковскую областную больницу № 12, чтобы оказать ему профильную медицинскую помощь. Дело в том, что 29 августа мужчина упал с крыши на мотоблок, сломал позвоночник и переломал рёбра, а это тяжелейшие травмы.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, после вертолета мужчину «пересадили» в машину скорой помощи. После того как в Заводоуковске ему оказали первую помощь, его снова перевезли в областную клиническую больницу № 2 на санитарном транспорте центра медицины катастроф. На момент транспортировки состояние мужчины оценивалось как удовлетворительное.

Благодаря существующей посадочной площадке в ОКБ № 2 у врачей есть возможность быстро доставить пациентов со всей Тюменской области в многопрофильный стационар.