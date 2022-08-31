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Дом. Семья31 августа 2022 15:36

Хозяйка квартиры в тюменском ЖК «Видный» поймала огромного самца тарантула пластиковым ведром

Гость не причинил никаких неудобств
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: группа во ВКонтакте ЖК "Видный"

Фото: группа во ВКонтакте ЖК "Видный"

Огромный тарантул забрался в квартиру жительницы тюменского микрорайона «Видный». Соответствующая фотография появилась в чате жилого комплекса, а потом распространилась по социальным сетям. По мнению хозяйки квартиры, паук мог сбежать от соседки через окно.

Девушка оказалась храброй, не стала вызывать на помощь силовиков, а взяла пластиковое ведро и поймала с его помощью незваного гостя. Между тем жители «Видного» распереживались, что тарантул может оказаться самкой, отложить яйца и принести нежданное потомство. Однако хозяин паука, который, кстати говоря, быстро нашелся, рассказал, что паук – самец, то бишь мальчик.

К счастью, прогулка тарантула по соседским квартирам не привела к последствиям: никто не пострадал.