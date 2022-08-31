В Тюмени обвиняемый в избиении человека разорвал в клочья том уголовного дела, чтобы затянуть следствие Фото: Татьяна Коркина

Ровно 264 часа обязательных работ назначили 42-летнему Николаю Мирошникову, который признан виновным в воспрепятствовании осуществления правосудия и производству предварительного расследования. Как сообщили в пресс-службе объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, соответствующее решение вынес Калининский районный суд Тюмени.

В ноябре 2021 года Мирошникова привлекли к уголовной ответственности за избиение человека, после чего он был арестован. Зная, что ему не избежать наказания, во время беседы со следователем в СИЗО-1 он решил затянуть время следствия и продлить содержание в следственном изоляторе, где мягче режим содержания.

Мужчина схватил том прошитого уголовного дела и разорвал в клочья конверт с заключением эксперта и 60 листов процессуальных документов. В частности, среди них были: постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, протоколы допросов, запрос мировому судье, дактилокарта и другие документы.

После такого выпада следователю пришлось восстанавливать доказательства вины Мирошникова, что затянуло сроки предварительного следствия.