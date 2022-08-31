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Здоровье31 августа 2022 14:42

В Ишиме 80-летний пенсионер потерял сознание во время дезинфекции дымовой шашкой овощного погреба

Сейчас его жизни ничего не угрожает
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Ишиме 80-летний пенсионер потерял сознание во время дезинфекции дымовой шашкой овощного погреба

В Ишиме 80-летний пенсионер потерял сознание во время дезинфекции дымовой шашкой овощного погреба

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

С тошнотой и головокружением доставили в ишимскую областную больницу № 4 80-летнего пенсионера, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Состояние у пациента было крайне тяжелое, поэтому его оперативно доставили в реанимацию и назначили ему увлажненный кислород и инфузионную терапию.

Оказалось, что накануне мужчина решил обработать овощной погреб с помощью дымовой шашки. Однако во время дезинфекции он потерял сознание и упал. По предположению врачей, пенсионер отравился парами серной кислоты.

Благодаря принятым мерам, состояние пациента на следующий день стабилизировалось. К счастью, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.