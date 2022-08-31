Тюменцы могут присоединиться к трансляции областного чемпионата по собиранию пазлов. Фото организаторов.

В Тюмени 4 сентября пройдет V Областной семейный чемпионат по собиранию пазлов. Участие в нем примут 75 семей, проживающих в регионе. Каждая команда состоит из двух взрослых и ребенка 5 – 10 лет.

Для желающих поддержать участников организуют онлайн-трансляцию. Она будет доступна в день соревнований с 10.00 на YouTube-канале.

– Самое важное в семье – поддержка родных и близких, поэтому мы всегда организуем онлайн-трансляцию нашего чемпионата по собиранию пазлов. Так бабушки и дедушки, все родственники и друзья в важный для участников день могут быть ближе, – рассказала руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова.

В рамках чемпионата для участников организуют зоны мастер-классов и настольных игр. Компания «Акватель» приготовила для семей природную воду. Турнир, напомним, пройдет в бизнес-отеле «Евразия» (ул. Советская, 20).