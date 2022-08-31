Топ предложений: тюменцы могут оформить ипотеку без первоначального взноса и по доступным ставкам

Долго копить, брать кредит или занимать у родственников – практически каждый, кто решился на ипотеку, знает, что такое первоначальный взнос. Обычно его размер составляет 10 – 15% от стоимости квартиры. Согласитесь, сумма немаленькая.

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» и Промсвязьбанк предлагают решение – ипотека без первоначального взноса. Лимит кредита при этом составит 30 млн рублей, а срок – до 30 лет. Ставка по такой ипотеке – 5,99% в первые 24 месяца и 4,49% – начиная с 25 месяцев.

Выгодная ставка

Также для клиентов доступна семейная ипотека под 0,1% на весь срок кредита, а также программы господдержки под 1% на весь срок.

Первый вариант – программа семейной ипотеки по ставке 0,1% на весь срок кредита, который может достигать 30 лет. Максимальная сумма кредита составит 12 млн рублей – в Москве и Санкт-Петербурге и 6 млн – в Тюмени.

Второй вариант – программа государственной поддержки по ставке 1% на весь срок. Максимальный размер кредита в данном случае аналогичен лимиту по семейной ипотеке, а срок достигает 30 лет.

Все программы распространяются на пул квартир в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге. Количество квартир ограничено.

«Своя ставка»

Чтобы получить комфортный ежемесячный платеж, у клиентов есть возможность снизить ставку по ипотеке за счет увеличения стоимости квартиры. В данном случае сумма кредита умножается на размер комиссии, а результат прибавляется к стоимости квартиры.

Рассмотрим на примере. Предположим, что стоимость квартиры составляет 5 млн рублей. В этом случае первоначальный взнос составит 1 млн рублей, а ставка – 6,7%. Если же клиент хочет снизить ставку до 1%, то комиссия составит 24%. Оставшуюся сумму кредита в 4 млн рублей умножаем на 24%, получается 960 тыс. рублей. В договоре долевого участия прописывается повышенная стоимость – 5,960 млн рублей, и первый взнос рассчитывается из новой суммы. Так, при ставке 6,7% платеж составит 34 112 рублей в месяц. А при пониженной ставке 1% платеж снизится до 18 692 рублей, причем даже при удорожании квартиры на 960 тыс. рублей.

Сейчас в Тюмени ГК «Страна Девелопмент» предлагает квартиры в четырех современных ЖК: «Сердце Сибири», «Домашний», «Звездный» и «Колумб». На выбор есть самые разные планировки – от небольших студий до двухуровневых ситихаусов. Каждый проект отличает комфортная благоустроенная зона – детские площадки, закрытые дворы, пешеходные бульвары, крытые паркинги, кафе, магазины, салоны и аптеки на первых этажах жилых домов. Безопасность – еще одна отличительная черта. Во всех ЖК застройщика есть камеры наблюдения и возможность просматривать видео через специальное приложение, дворы без машин и служба охраны, которая работает 24/7. Диджитализация – системы «умный дом» и «умная квартира», доступ в парадные по FaceID и по номеру машины – в паркинг, usb-розетки во дворах, мобильное приложение от управляющей компании. Самое время выбрать подходящее предложение по ипотеке и подобрать квартиру по душе на сайте strana.com.