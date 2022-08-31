В Ялуторовске браконьеров, застреливших самку лося из охотничьих карабинов, приговорили к крупному штрафу Фото: Татьяна Коркина

57-летний житель Тюмени и 53-летний житель Ялуторовского района признаны виновными в незаконной охоте с причинением крупного ущерба на особо охраняемой территории, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данным ведомства, 21 ноября 2020 года мужчины приехали в государственный комплексный зоологический заказник регионального значения «Мошкаринский» в Ялуторовском районе. Без разрешения на охоту они застрелили самку лося из охотничьих карабинов. Во время расследования у них изъяли охотничьи ружья и боеприпасы, а для возмещения ущерба наложили арест на трактор и автомобиль «Лада-2140».

Мужчины на суде отрицали, что застрелили самку лося, но согласились с тем, что они действительно находились в лесу. Правда, в суде были предоставлены доказательства, которые опровергают версию подсудимых о непричастности к преступлению.

Суд признал обоих виновными и назначил каждому штраф в размере 600 тысяч рублей, а также лишил их права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на два года. В доход Ялуторовского района взыскана сумму причиненного ущерба в размере 560 тыс. рублей, как и боеприпасы с карабинами. Пока браконьеры полностью не возместят ущерб, трактор и автомобиль останутся под арестом.