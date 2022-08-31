Стоимость проезда в автобусах Тюменской области до конца года снизится на 7 рублей Фото: Татьяна Коркина

С 1 сентября по 31 декабря 2022 жители Тюменской области смогут по дешевке ездить в автобусах и маршрутках. Речь идет об обладателях карт платежной системы «Мир». Акцию поддержит «Тюменская транспортная компания».

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России, каждая поездка обойдется обладателю карты на 7 рублей дешевле, чем обычно (проезд сейчас стоит 28/29 рублей). То есть пассажиры смогут добираться из одного района города в другой всего за 22/23 рубля.

Подробности акции станут известны позднее.