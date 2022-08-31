Живущего с мамой 32-летнего педофила, который раздевал пятилетнюю девочку в «Гудвине», отправили в СИЗО Фото: Татьяна Коркина

32-летнего жителя Тюмени, который подозревается в совершении действий сексуального характера против малолетней девочки, отправили в СИЗО до 30 октября 2022 года. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, это решение принял Центральный районный суд Тюмени.

Напомним, 29 августа 2022 года пьяный обвиняемый стал приставать к пятилетней девочке в ТРЦ «Гудвин», чтобы удовлетворить свои половые потребности. Он её обнимал, брал на руки и пытался раздеть.

Весь этот ужас зафиксировали камеры видеонаблюдения. Безработного мужчину задержали. По месту жительства он характеризуется «посредственно». Известно, что он неженат и живет с мамой.