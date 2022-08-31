Под Тюменью молодого водителя осудили за пьяную езду, а на следующий день он снова сел за руль пьяным Фото: Татьяна Коркина

Один год и девять месяцев проведет в колонии-поселении ранее судимый 21-летний житель села Уват, который признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, также суд обязал его выплатить штраф в сумме 60 тысяч рублей и лишил водительских прав на 6 лет.

По данным материалов уголовного дела, 14 апреля 2022 молодого человека осудили за управление автомобилем в пьяном виде. Однако уже на следующий день он снова сел пьяным за руль. Результат – небо в клеточку и штраф.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени 20-летнего любителя пьяной езды отправили в колонию на восемь месяцев. Осужденного взяли под стражу в зале суда.