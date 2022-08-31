Жителям Тюменской области рекомендуют снова надевать маски в автобусах и маршрутках Фото: Татьяна Коркина

Коронавирусные ограничения в Тюменской области продлили до 1 октября 2022 года. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб. Губернатор Тюменской области Александр Моор рекомендует соблюдать масочный режим в автобусах и маршрутках, а также в местах массового скопления людей.

По словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлии Распоповой, в регионе в последние семь недель регистрируется рост заболеваемости короной. К примеру, за минувшую неделю в общей сложности зарегистрировано 5 385 случаев, что на 56% выше уровня предыдущей недели.

Как отметила директор департамента здравоохранения Наталья Логинова, по статистике Минздрава РФ в стационарном лечении нуждаются только 1,2% ковидных пациентов, и Тюменская область – не исключение. Сейчас в регионе развернуто 160 коек для лечения больных, 28 из них свободны. Если ситуация ухудшится, количество коек может быть увеличено.