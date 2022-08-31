В Тобольске молодой водитель сбил 14-летнюю велосипедистку, выехавшую на проезжую часть Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Четырнадцатилетняя велосипедистка попала под машину в Тобольске на улице Полонского. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария произошла в 17.02 накануне, 30 августа, в девятом микрорайоне города.

Место аварии Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Двадцатилетний парень, водительский стаж которого два года, на своем «Шевроле Авео» наехал на девушку, выехавшую на проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Велосипедистка получила травмы и была госпитализирована в третью областную больницу города Тобольска.

Госавтоинспекция напоминает родителям о важности проведения бесед с детьми и подростками по соблюдению правил безопасности на дороге. Переходить проезжую часть велосипедистам нужно только пешком!