Губернатор Ямала вручил почётную грамоту лаборанту «РН-Пурнефтегаза»

Фото: РН-Пурнефтегаз

Губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности по традиции отметил сотрудников «РН-Пурнефтегаза», дочернего предприятия НК «Роснефть», которому в этом году исполнилось 36 лет с момента основания. Почётную грамоту губернатор Ямала вручил Светлане Дасько, лаборанту химического анализа испытательной химико-аналитической лаборатории № 1. В ответной речи Светлана Владимировна поблагодарила за высокую оценку её труда и отметила, что награда является большим стимулом работать ещё эффективнее.

Светлана Владимировна – один из самых опытных лаборантов химического анализа «РН-Пурнефтегаза». Её трудовая деятельность на протяжении 26 лет связана с нефтегазодобывающей отраслью. Светлана Дасько считается одним из лучших наставников предприятия. Под её руководством молодые специалисты получают основные профессиональные навыки, изучают новейшие методы определения показателей товарной нефти и газа, а также способы проведения качественных испытаний продукции. Светлана Владимировна – многодетная мама, воспитывает троих детей.