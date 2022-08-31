В Ишиме следователи полтора месяца ищут пенсионера с тату на правом плече в виде ракеты и глобуса

В Ишиме полтора месяца ищут пенсионера с тату на правом плече в виде ракеты и глобуса Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Ишиме полтора месяца разыскивают Сергея Анатольевича Горновича, 25.03.1963 г.р. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, 18 июля 2022 года он ушел из дома на улице Алтайской, и до сих пор его местонахождение не известно.

На вид мужчине 55 – 60 лет, плотного телосложения, рост 175 сантиметров, серо-голубые глаза, короткие светлые волосы. Был одет в полевой костюм «горка» болотного цвета и черные галоши. Мужчина носит очки, на правом плече – тату в виде ракеты и глобуса. С собой у него была темно-зеленая сумка.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Горновича, просьба сообщить в Ишимский межрайонный следственный отдел по телефонам: 8 (34551) 5-08-10 или 8 (34551) 7-98-02 (МО МВД России «Ишимский»).

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени прекращены поиски пропавшего 72-летнего пенсионера, ушедшего из дома в тельняшке и зимних ботинках.