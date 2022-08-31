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Общество31 августа 2022 5:10

В Тюменской области 1 сентября 2022 года не будут продавать алкоголь

Это сделано для того, чтобы пресечь преступления в пьяном виде
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: генератор мемов

Фото: генератор мемов

В Тюменской области завтра, в День знаний 1 сентября 2022 года, не будут продавать алкоголь. Как сообщили в информационном центре правительства региона, это сделано для того, чтобы пресечь преступления в состоянии алкогольного опьянения. Однако выпивать можно в кафе и ресторанах, то есть на месте оказания услуг.

Напомним, в регионе действует соответствующее постановление на ограничение продажи алкоголя. Запрет распространяется на праздники и дни, связанные со знаменательными событиями.

Ранее мы публиковали полный график дней, когда в 2022 году не будут продавать алкоголь в Тюмени и области.