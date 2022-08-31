В Тюмени водитель автомобиля сломал челюсть стоявшему на остановке человеку Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью против ранее судимого 32-летнего тюменца.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в дежурную часть полиции обратился сотрудник медицинского учреждения, который рассказал о поступившем к ним пациенте с переломом нижней челюсти. Участковый уполномоченный установил личность подозреваемого и задержал его.

По словам мужчины, он проезжал на машине мимо остановки, где стоял потерпевший. Водитель к нему обратился, а тот в ответ ему нагрубил. Между мужчинами завязалась перепалка, и тогда подозреваемый вышел из машины и несколько раз ударил оппонента руками по лицу. В результате потерпевший получил перелом челюсти.

Теперь водителю может грозить до пяти лет колонии. Сейчас ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.