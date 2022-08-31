В Тюмени у уличных торгашей арбузами отобрали почти тонну овощей и фруктов непонятного происхождения Фото: Тюмень - наш дом

Специалисты сектора административной практики департамента потребительского рынка администрации Тюмени вместе с полицейскими за две недели провели 14 рейдов по точкам несанкционированной торговли. У продавцов-нелегалов они изъяли более тонны овощей и фруктов сомнительного качества. На торгашей составили 48 протоколов за торговлю вне специально отведенных мест и 3 протокола за продажу товаров без госрегистрации, лицензии или без специального разрешения.

По данным администрации Тюмени, уличные торговцы размещают картонные прилавки вдоль дорог, проездов, внутри микрорайонов и уверяют потенциальных покупателей, что у них «самый свежий, экологически чистый и вкусный продукт». Однако происхождение таких овощей и фруктов никому не известно, а условия хранения не отвечают требованиям безопасности.

Тюменцев предупреждают, что, покупая подобный товар, они подвергают свое здоровье и здоровье своих близких опасности.